Богомаз рассказал об устранении последствий ракетного удара ВСУ по Брянску

Ведомости

В результате ракетного удара Киева в Брянске пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных жилых домов. Повреждения получили более 150 квартир, по итогам проверки их может оказаться около 200, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, пострадали также 33 коммерческих объекта и свыше 20 автомобилей. Богомаз отметил, что 17 строительных организаций проводят закрытие теплового контура в городе. Работы выполняются безвозмездно.

Кроме того, более 300 человек устраняют последствия удара. В работах принимают участие сотрудники МЧС, застройщики, индивидуальные предприниматели, а также более 150 волонтеров.

Вечером 10 марта вооруженные силы Украины выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства. Число погибших увеличилось 11 марта до семи человек. Ранения получили 42 жителя города.

