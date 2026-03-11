Богомаз рассказал об устранении последствий ракетного удара ВСУ по Брянску

В результате ракетного удара Киева в Брянске пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных жилых домов. Повреждения получили более 150 квартир, по итогам проверки их может оказаться около 200, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.