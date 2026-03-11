Минтранс усилил контроль за ситуацией в аэропортах Краснодарского края

По данным министерства, в последние сутки авиагавань Сочи обслуживала рейсы только в течение трех часов. За это время было в сумме отправлено и принято 15 рейсов и более 1700 пассажиров. В ночь на 11 марта в отелях были размещены пассажиры 20 рейсов, в течение дня такие меры коснулись посетителей аэропортов еще с 15 рейсов.