Минтранс усилил контроль за ситуацией в аэропортах Краснодарского края
Минтранс России начал усиленный мониторинг ситуации в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи, сообщило ведомство в Telegram-канале.
По данным министерства, в последние сутки авиагавань Сочи обслуживала рейсы только в течение трех часов. За это время было в сумме отправлено и принято 15 рейсов и более 1700 пассажиров. В ночь на 11 марта в отелях были размещены пассажиры 20 рейсов, в течение дня такие меры коснулись посетителей аэропортов еще с 15 рейсов.
Ведомство отметило, что после снятия ограничений на выпуск и прием воздушных средств в Сочи диспетчеры начнут в приоритетном порядке обслуживать самолеты, которые должны вылететь из авиагавани или прилететь туда.
Сейчас в терминале аэропорта Сочи для посетителей действуют дополнительные места ожидания, оборудованные скамейками. Пассажирам задержанных рейсов раздают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и кулеры. Кроме того, организовано отдельное помещение для пассажиров с детьми до 12 лет.
11 марта Росавиация несколько раз вводила ограничения в аэропорту Сочи. Меры действуют с 16:10 мск в целях безопасности пассажиров. Мэр города Андрей Прошунин говорил, что атака на Сочи продолжалась почти сутки с небольшим перерывом. Он рассказал, что что дал указание руководителям муниципальных предприятий и организаций рассмотреть возможность временного изменения трудового графика для сотрудников, имеющих детей в возрасте до 12 лет.