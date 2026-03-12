Пользователи смогут пожаловаться на коллекторов через «Госуслуги»

В июне 2025 г. президент РФ подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. По закону, кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.