Пользователи смогут пожаловаться на коллекторов через «Госуслуги»
На «Госуслугах» добавили функцию подачи жалоб на кредиторов, сообщили в Минцифры РФ.
Пользователи смогут подать жалобу на неправомерные звонки и SMS кредитора или его представителя. Услугой сможет воспользоваться как сам должник, так и родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника.
Нарушением со стороны кредиторов считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы и оскорбления, оказание психологического давления, частые звонки и сообщения, звонки и сообщения в недопустимое время: с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.
Сервисом могут воспользоваться россияне и иностранцы.
В июне 2025 г. президент РФ подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. По закону, кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.