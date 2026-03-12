IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпийских играх
Международный паралимпийский комитет (IPC) не видит доказательств дискриминации украинской команды и отвергает обвинения в особом отношении к России и Белоруссии. Об этом заявил агентству «РИА Новости» директор по связям с общественностью организации Крэйг Спенс.
«У паралимпийского комитета Украины нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений. IPC поддерживает тесные рабочие отношения со всеми национальными комитетами. Никаких преференций не предусмотрено», – сказал Спенс.
МИД и министерство спорта и молодежи Украины 18 февраля совместно заявили о намерении бойкотировать Паралимпийские игры, если организаторы не отменят решение о допуске российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. Впоследствии, по политическим мотивам, Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Украина отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады.
Национальный паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил организацию в «особом партнерстве» с паралимпийскими комитетами России и Белоруссии. Украинская сторона также заявила о «очевидном росте лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам» и пожаловалась на «беспрецедентные проявления давления представителей IPC по отношению к украинской команде».
Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта с участием шести российских спортсменов. 7 марта российская сборная приняла участие в церемонии открытия Игр в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом РФ. Для паралимпийской команды России это первый случай с 2014 г. участия на Играх под государственной символикой.
11 марта Иван Голубков и Анастасия Багиян принесли сборной России третью и четвертую золотые медали на Играх. Ранее, 9 марта, горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, 10 марта Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего в активе россиян шесть медалей – четыре золотые и две бронзовые.