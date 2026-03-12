IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпийских играх

Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта с участием шести российских спортсменов. 7 марта российская сборная приняла участие в церемонии открытия Игр в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом РФ. Для паралимпийской команды России это первый случай с 2014 г. участия на Играх под государственной символикой.