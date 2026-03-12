Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Горнолыжница Ворончихина выиграла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Ведомости

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане. Она принесла первое серебро российской сборной на Играх.

Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она пришла к финишу за 2 мин. 25,26 сек. Ее обошла шведка Эббе Оршё, которая показала результат в 2 мин. 22,42 сек. Бронзу взяла француженка Орели Ришар, отстав от соперниц на 4,62 сек.

В активе сборной России теперь четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

11 марта российская лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 км и принесла четвертую золотую медаль. 10 марта Багиян выиграла второе золото для сборной России. Она показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время лыжного спринта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте