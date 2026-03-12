Горнолыжница Ворончихина выиграла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она пришла к финишу за 2 мин. 25,26 сек. Ее обошла шведка Эббе Оршё, которая показала результат в 2 мин. 22,42 сек. Бронзу взяла француженка Орели Ришар, отстав от соперниц на 4,62 сек.