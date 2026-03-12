Глава ФСИН заявил о нехватке более 30% личного состава

Он отметил, что дефицит кадров приводит к значительному росту нагрузки на сотрудников, что отражается на психологическом и физическом состоянии персонала. По его словам, это приводит к тому, что более 40% сотрудников ФСИН увольняются, не дожидаясь выхода на пенсию.