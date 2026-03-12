Глава ФСИН заявил о нехватке более 30% личного состава
Некомплект личного состава Федеральной службы исполнения наказаний превысил 30,5%. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.
По его словам, в ряде подразделений ситуация особенно сложная: в 13 территориальных органах вакантны от 34,5% до 51% должностей начальствующего состава.
«В 29 подразделениях нехватка младшего начсостава составляет от 40 до 50%. В 16 территориальных органах – свыше 50%», – сказал Гостев (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что дефицит кадров приводит к значительному росту нагрузки на сотрудников, что отражается на психологическом и физическом состоянии персонала. По его словам, это приводит к тому, что более 40% сотрудников ФСИН увольняются, не дожидаясь выхода на пенсию.
В марте 2025 г., Гостев сообщал, что системе не хватало почти 54 000 сотрудников, а некомплект личного состава тогда достигал 23%.
О проблеме кадрового дефицита 4 марта также говорил глава МВД Владимир Колокольцев. На расширенном заседании коллегии ведомства он заявил, что нехватка участковых уполномоченных полиции в России составляет около 25%. По словам министра, с 2020 г. из органов внутренних дел уволились 350 000 сотрудников, из-за чего личный состав МВД обновился примерно наполовину.