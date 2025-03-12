Директор ФСИН Гостев: службе не хватает почти 54 000 сотрудников

«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние пять лет вырос и достиг 23%». <…> В совокупности количество уволенных на треть больше [числа] принятых на службу. Показательно, что более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии», – сказал Гостев.