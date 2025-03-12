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Директор ФСИН Гостев: службе не хватает почти 54 000 сотрудников

Ведомости

Федеральной службе исполнения наказаний РФ не хватает 53 975 сотрудников, некомплект личного состава достиг уже 23%. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 г., передает ТАСС.

«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние пять лет вырос и достиг 23%». <…> В совокупности количество уволенных на треть больше [числа] принятых на службу. Показательно, что более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии», – сказал Гостев.

По его словам, в 16 регионах некомплект младшего начальствующего состава превышает 40%, в 29 регионах – 30%, в Тульской области – свыше 55%. В Смоленской области вакантна практически каждая вторая должность в воспитательных и режимных подразделениях, в Москве – в подразделениях охраны.

В марте прошлого года на коллегии ФСИН Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, нехватка сотрудников сопровождается возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.

5 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства также заявил, что в России каждый второй участковый полиции с выслугой более десяти лет уволился за последний год, а общее количество вакансий в ведомстве достигло 172 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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