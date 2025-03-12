Директор ФСИН Гостев: службе не хватает почти 54 000 сотрудников
Федеральной службе исполнения наказаний РФ не хватает 53 975 сотрудников, некомплект личного состава достиг уже 23%. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 г., передает ТАСС.
«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние пять лет вырос и достиг 23%». <…> В совокупности количество уволенных на треть больше [числа] принятых на службу. Показательно, что более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии», – сказал Гостев.
По его словам, в 16 регионах некомплект младшего начальствующего состава превышает 40%, в 29 регионах – 30%, в Тульской области – свыше 55%. В Смоленской области вакантна практически каждая вторая должность в воспитательных и режимных подразделениях, в Москве – в подразделениях охраны.
В марте прошлого года на коллегии ФСИН Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, нехватка сотрудников сопровождается возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.
5 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства также заявил, что в России каждый второй участковый полиции с выслугой более десяти лет уволился за последний год, а общее количество вакансий в ведомстве достигло 172 000.