Председатель девятого арбитража Седов и судья Стешан ушли в отставку

Именно Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд руб. по спору о нарушении исключительных прав на использование обозначений для сервисов оплаты по QR-коду и запретил ему использовать обозначения «Плати QR», «Плати QR от Сбера», «Сбербанк плати QR» и др. 13 марта суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу АО «Сбербанк России».