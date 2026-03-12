Председатель девятого арбитража Седов и судья Стешан ушли в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании 13 марта приняла решение о прекращении полномочий председателя Девятого Арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судьи Бориса Стешана. Об этом сообщили «РИА Новости» в коллегии.
По данным представителя коллеги, заседание было внеочередным. Решения в отношении Седова было принято на основе его письменного заявления об отставке.
Седов был председателем суда менее чем полтора года. Его в декабре 2024 г. назначил на должность президент РФ Владимир Путин. Стешан стал судьей в конце июня 2010 г.
Именно Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд руб. по спору о нарушении исключительных прав на использование обозначений для сервисов оплаты по QR-коду и запретил ему использовать обозначения «Плати QR», «Плати QR от Сбера», «Сбербанк плати QR» и др. 13 марта суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу АО «Сбербанк России».
По информации источника РБК в Верховном суде, решение девятого арбитража по спору о товарных знаках привлекло внимание председателя Верховного суда Игоря Краснова.