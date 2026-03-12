Сбербанк выиграл в судебном споре о правах на товарный знак PayQR

Сбербанк выиграл в судебном споре о правах на товарный знак PayQRСуд в кассации отменил взыскание с банка 1,5 млрд рублей
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу АО «Сбербанк России» по спору о нарушении исключительных прав на использование обозначений для сервисов оплаты по QR-коду, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Изначально компания ООО «Фит» подала иск к Сбербанку в Арбитражный суд Москвы о нарушении своих прав на товарный знак сервиса «Плати QR» из‑за схожести с названием сервиса «Сбера» – SberPay QR. Истец требовал взыскать с банка 2,9 млрд руб. компенсации.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Фит». Но позднее, в апелляционном суде, было принято новое решение. В итоге со Сбербанка взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания в размере 1,445 млрд руб., 111 953 руб. расходов по госпошлине по иску, 30 000 руб. по госпошлине за подачу апелляционной жалобы и еще 270 000 руб. на оплату за проведение экспертизы. Суд также запретил ему использовать обозначения «Плати QR», «Плати QR от Сбера», «Сбербанк плати QR» и др.
По итогам рассмотрения кассационных жалоб суд по интеллектуальным правам постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменил.
В 2014 г. ООО «Фит» разработала сервис бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 г. зарегистрировала это обозначение в Роспатенте. В 2016 г. Сбербанк вел с «Фит» переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Истец считает, что банк фактически использовал элементы их бренда.
«Ведомости» направили запрос в «Сбербанк».