Сбербанк выиграл в судебном споре о правах на товарный знак PayQR

В 2014 г. ООО «Фит» разработала сервис бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 г. зарегистрировала это обозначение в Роспатенте. В 2016 г. Сбербанк вел с «Фит» переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Истец считает, что банк фактически использовал элементы их бренда.