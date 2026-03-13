Главная / Общество /

Приказавший сбить Ил-76 командир бригады ВСУ заочно приговорен к пожизненному

Приказавший сбить Ил-76 с украинскими пленными командир бригады ВСУ Николай Дзяман заочно получил пожизненный срок. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших.

Военный признан виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 24 января 2024 г. полковник Дзяман, находясь на территории Харьковской области, приказал подчиненным запустить ракеты комплекса Patriot по самолету Ил-76М ВКС России.

Самолет перевозил к месту обмена в Белгородской области 65 украинских военнослужащих. На борту также находились шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции РФ, сопровождавшие пленных.

После ракетного удара воздушное судно потерпело крушение у села Яблоново в Белгородской области. В результате погибли все находившиеся на борту. По данным следствия, Минобороны РФ был причинен ущерб более чем на 200 млн руб.

В СК утверждают, что руководство ВСУ было осведомлено о планируемом обмене военнопленными 24 января 2024 г. на границе Белгородской и Сумской областей, однако приказ об уничтожении самолета был отдан. Он был сбит ракетой Patriot.

Анализ видеозаписей с камер наблюдения показал, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4000 м. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

«В отношении Дзямана заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», – пояснили в СК.

До этого Дзяман уже был заочно осужден за организацию террористического акта – ракетный удар 23 февраля 2024 г. по хутору Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. Тогда погибли 10 человек.

