Володин раскритиковал рекомендации Минздрава о цвете одежды медиков

Спикер Госдумы отметил, что образ медицинского работника формировался на протяжении столетий, и понятие «люди в белых халатах» стало неотъемлемым символом профессии. В связи с этим он поставил под сомнение целесообразность нововведений, которые, по сути, закрепляют цветовую дифференциацию сотрудников. Это, по мнению Володина, не только нивелирует сложившиеся традиции, но и искусственно разделяет коллектив. Политик подчеркнул, что подобные решения требуют обязательного обсуждения с профессиональным сообществом.