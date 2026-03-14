Главная / Общество /

Володин раскритиковал рекомендации Минздрава о цвете одежды медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой методических рекомендаций Минздрава, касающихся цвета униформы медицинских работников. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Max. По словам спикера Госдумы, в парламент поступает много обращений по этому вопросу.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», – писал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что образ медицинского работника формировался на протяжении столетий, и понятие «люди в белых халатах» стало неотъемлемым символом профессии. В связи с этим он поставил под сомнение целесообразность нововведений, которые, по сути, закрепляют цветовую дифференциацию сотрудников. Это, по мнению Володина, не только нивелирует сложившиеся традиции, но и искусственно разделяет коллектив. Политик подчеркнул, что подобные решения требуют обязательного обсуждения с профессиональным сообществом.

В марте Министерство здравоохранения России представило рекомендации по цвету формы для медицинских сотрудников в зависимости от их должности. Руководящий состав предлагается выделять фиолетовым цветом, врачам предписана темно-зеленая форма, а среднему медперсоналу – салатовая. Для младшего медперсонала предназначена одежда лавандового оттенка, административные работники должны носить голубую форму. Сотрудники немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалисты, согласно документу, будут ходить в сером.

