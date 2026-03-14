МВД предупредило о схеме мошенников в чатах Telegram
МВД выявило новую схему мошенничества, в рамках которой злоумышленники используют секретные чаты в Telegram. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства в Telegram-канале.
По данным министерства, злоумышленники используют функцию «секретный чат» для создания фальшивых уведомлений, похожих на сообщения от службы поддержки мессенджера. В этих сообщениях говорится, что в аккаунт вошел кто-то с нового устройства, и предлагается нажать на ссылку для «подтверждения аутентификации».
Уведомления от мессенджера никогда не приходят в «секретные чаты», напомнили в МВД. Они отправляются только в обычные чаты с верифицированными аккаунтами сервиса, а не с аккаунтов, которые используют эмодзи или символы вместо значка верификации. Сотрудники поддержки не запрашивают коды подтверждения, пароли и личные данные через чаты, добавили в ведомстве.
МВД 10 марта сообщало, что среди наиболее популярных у мошенников схем – «замена домофона». Аферисты сообщают жертве, что якобы планируется модернизация оборудования, нужно «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Потом они просят собеседника продиктовать код из SMS для подтверждения. По словам полицейских, несмотря на банальность предлога, схема стабильно работает именно за счет бытовой правдоподобности. Речь идет о привычной, не вызывающей тревоги теме. В МВД посоветовали перепроверять подобную информацию и подчеркнули, что коды из SMS не имеют отношения к домофонам.