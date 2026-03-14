МВД предупредило о схеме мошенников в чатах Telegram

МВД 10 марта сообщало, что среди наиболее популярных у мошенников схем – «замена домофона». Аферисты сообщают жертве, что якобы планируется модернизация оборудования, нужно «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Потом они просят собеседника продиктовать код из SMS для подтверждения. По словам полицейских, несмотря на банальность предлога, схема стабильно работает именно за счет бытовой правдоподобности. Речь идет о привычной, не вызывающей тревоги теме. В МВД посоветовали перепроверять подобную информацию и подчеркнули, что коды из SMS не имеют отношения к домофонам.