Минздрав рекомендовал направлять к психологам женщин, не желающих иметь детей
Женщин, которые на диспансеризации заявят, что не хотят иметь детей, направят к психологу, следует из приказа Минздрава с обновленными методические рекомендациями по репродуктивному скринингу.
«При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты («Сколько детей вы бы хотели иметь, включая родившихся») рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога», – говорится в документе.
Психолог необходим, чтобы сформировать у женщины «положительные установки на рождение детей».
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил ТАСС, что государство лишь предоставит женщинам возможность получить консультацию психолога, но в обязательном порядке проходить ее россиянки не должны.
В рекомендациях Минздрава описаны методы обследования мужчин и женщин репродуктивного возраста в рамках диспансеризации, их последовательность, методика выполнения и интерпретация результатов.
1 марта в России начал работать регистр, содержащий данные о беременных женщинах. В систему будет поступать информация о постановке на учет, критических состояниях будущих матерей, исходах беременности, а также о выявленных у плода врожденных аномалиях.
19 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» призвал сделать рождение детей «модным» явлением. Глава государства подчеркнул, что материальная составляющая важна, но еще важнее понимать, что такое «простое человеческое счастье».