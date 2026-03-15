Номинант на «Оскар» Константин Бронзит посетит церемонию в Лос-Анджелесе
Бронзит пояснил, что Академия кинематографических искусств и наук не оплачивает визы, перелет и проживание, предоставляя только пригласительные билеты на само мероприятие и последующий банкет. Поездка для номинантов является «сплошными убытками», отметил Бронзит. Он заранее оформил визу и намерен лично присутствовать на церемонии.
Бронзит также развеял популярный миф о денежных бонусах для номинантов, заявив, что никаких выплат в $300 000–400 000 или $1млн «к статуэтке» не предусмотрено, а подарки от спонсоров получают только звезды крупных актерских категорий. Помимо интриги вокруг награды режиссера ждет и неформальная часть – закрытое афтепати Governors Ball, где, по его словам, все общаются без оглядки на статусы.
Благодаря предыдущим номинациям Бронзит познакомился с сооснователем Pixar Джоном Лассетером и режиссером мультфильмов «Вверх» и «Душа» Питом Доктером, с которым они теперь обмениваются праздничными поздравлениями.
Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на 16 марта.
В 2026 г. мультфильм Бронзита «Три сестры» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Для него это уже третья номинация на престижную премию – ранее в шорт-лист попадали его работы «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».
В копилке режиссера – престижная французская премия «Сезар» 2001 г. за картину «На краю земли», а также недавняя «Ника» 2025 г. за полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Бронзит имеет звание заслуженного деятеля искусств России.