Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и устроили пожар. Как установило следствие, после нападения исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Часть соучастников попала в руки силовиков при попытке пересечь границу.