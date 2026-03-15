Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

«Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте – Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», – заявила собеседница агентства.

По словам адвоката, 42-летняя женщина проходила длительное лечение после трагедии в «Крокусе», где получила тяжкий вред здоровью.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и устроили пожар. Как установило следствие, после нападения исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Часть соучастников попала в руки силовиков при попытке пересечь границу.

12 марта Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле». Еще 11 человек приговорены к пожизненному заключению, четверо – к срокам от 19 до 22 лет колонии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь