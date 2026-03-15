Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.
«Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте – Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», – заявила собеседница агентства.
По словам адвоката, 42-летняя женщина проходила длительное лечение после трагедии в «Крокусе», где получила тяжкий вред здоровью.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и устроили пожар. Как установило следствие, после нападения исполнители планировали скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Часть соучастников попала в руки силовиков при попытке пересечь границу.
12 марта Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле». Еще 11 человек приговорены к пожизненному заключению, четверо – к срокам от 19 до 22 лет колонии.