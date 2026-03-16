Общество /

Мурашко: центры здоровья начали выявлять активаторы старения у россиян

Ведомости

Центры здоровья в России расширили перечень услуг в 2026 г., теперь они могут выявлять у граждан изменения, которые свидетельствуют об активации определенных механизмов старения. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе пленарной сессии форума «Здоровое общество».

«Начиная с 2026 г. расширен перечень функций Центров здоровья для выявления изменений, которые могут привести к активизации механизмов старения. Но, помимо механизмов старения, мы единственная страна в мире, которая сегодня для новорожденных проводит скрининг на 42 заболевания», – сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, такие меры в отношении младенцев позволяют обеспечить их лечение, а детям избежать инвалидизации.

В октябре 2025 г. Мурашко говорил, что в сфере здравоохранения необходимо пересмотреть взгляды на старение таким образом, чтобы приоритетными направлениями становились продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Тогда он привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Сегодняшней главной задачей медиков становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться, отметил министр.

