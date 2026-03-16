Мурашко: центры здоровья начали выявлять активаторы старения у россиян

В октябре 2025 г. Мурашко говорил, что в сфере здравоохранения необходимо пересмотреть взгляды на старение таким образом, чтобы приоритетными направлениями становились продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Тогда он привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Сегодняшней главной задачей медиков становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться, отметил министр.