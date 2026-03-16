Умер старейший актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков
Один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков скончался на 81-м году жизни, сообщили в Telegram-канале театра.
Его жена Марина Павлюк сообщила агентству «РИА Новости», что причиной смерти стала гематома лобно-височной части мозга. По ее словам, актер 13 марта упал в театре от приступа сосудистой дистонии и ударился головой. Через три дня его экстренно прооперировали.
Голиков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 г. (курс Василия Маркова), после этого служил в Центральном детском театре. В 1979 г. его приняли в трупу МХАТ имени Горького.
Голиков сыграл в ряде важных для театра постановок: «Тартюф» Мольера в постановке Анатолия Эфроса, «Три толстяка» Юрия Олеши, «Последний срок» Валентина Распутина в постановке Владимира Богомолова, в которой актер был по совместительству режиссером, «Прощание с Матерой», «Кремлевские куранты» Николая Погодина и другие. Он также выступил в качестве режиссера спектакля «Живи и помни» Распутина, а также поставил спектакль «Наташа» в Грозненском русском драматическом театре имени Лермонтова в 1975 г.
В 2011-2017 гг. Голиков также играл на сцене театра Et Cetera. Он сочетал работу актера, режиссера и педагога в Школе-студии МХАТ, а также во ВГИКе.