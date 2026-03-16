Умер старейший актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков

Голиков сыграл в ряде важных для театра постановок: «Тартюф» Мольера в постановке Анатолия Эфроса, «Три толстяка» Юрия Олеши, «Последний срок» Валентина Распутина в постановке Владимира Богомолова, в которой актер был по совместительству режиссером, «Прощание с Матерой», «Кремлевские куранты» Николая Погодина и другие. Он также выступил в качестве режиссера спектакля «Живи и помни» Распутина, а также поставил спектакль «Наташа» в Грозненском русском драматическом театре имени Лермонтова в 1975 г.