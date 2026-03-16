Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского округа
По иску прокуратуры Краснодарского края суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко и аффилированных лиц на сумму свыше 250 млн руб. Об этом сообщило региональное ведомство.
Суд постановил взыскать в пользу РФ три земельных участка общей площадью более 3100 кв. м, три жилых дома площадью свыше 1300 кв. м, нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, а также три автомобиля и снегоболотоход.
В ходе судебного разбирательства прокуратура установила, что Бондаренко использовал свои должностные полномочия для незаконного обогащения, приобретая имущество на средства, происхождение которых не было подтверждено.
Бондаренко был отправлен в отставку 21 января после проверки прокуратурой соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщало ведомство.
По данным прокуратуры, были установлены факты предоставления главой округа недостоверных сведений губернатору – о доходах, имуществе, а также непринятии мер к урегулированию конфликта интересов при распределении земельного участка с неразграниченной государственной собственностью. В связи с этим еще 29 августа 2025 г. прокуратура направила главе региона информацию о нарушениях, а 21 января в связи с утратой доверия Совет Приморского-Ахтарского округа отправил Бондаренко в отставку.