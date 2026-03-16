В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 65 семей из центральных регионов РФ
Победителями конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 65 семейных команд из 18 регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.
Полуфинал проходил в Москве в Гостином дворе и длился четыре дня. В нем приняли участие 344 семейные команды из регионов ЦФО и Казахстана – всего 1821 человек. Участники выполняли серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий, продемонстрировав командную работу и сплоченность.
По итогам испытаний в финал вышла 21 семья из Москвы, пять – из Тульской области, по четыре команды из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской и Ярославской областей, по три – из Владимирской, Воронежской и Тамбовской областей. Еще по две команды представят Костромскую и Курскую области, а по одной – Брянскую, Ивановскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую и Тверскую области.
Финал конкурса пройдет 5–8 июля 2026 г. в Москве. Финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России и побороться за 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий.
Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек – 196 576 семей из 89 регионов России.