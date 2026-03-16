Песков: Минсельхоз координирует ситуацию с массовым забоем скота в Новосибирске

Минсельхоз полностью координирует ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Регионы реагируют. Они находятся в постоянно на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия», – сказал он.

16 марта министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов заявил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги там зафиксировали в начале марта.

В начале марта в селе Козиха Ордынского муниципального района был введен карантин из-за обнаружения очага пастереллеза, сообщал портал ngs.ru. После этого местным жителям было временно запрещено вывозить с территории населенного пункта молоко и мясо. Кроме того, въезд в село мог осуществляться только при наличии разрешения, которое привязано к местной прописке.

12 марта специалисты управления ветеринарии Новосибирской области приступили к оформлению документов для выплаты компенсаций собственникам сельскохозяйственных животных, которые были изъяты в ходе противоэпизоотических мероприятий.

По данным властей, сумма возмещения рассчитывается исходя из стоимости животных на день, предшествующий введению карантина. Для получения компенсации владельцам изъятых животных необходимо обратиться в районное управление ветеринарии по месту нахождения хозяйства и дождаться решения о выделении средств из регионального бюджета. Работа по приему документов ведется в оперативном режиме, отметили в правительстве.

