Песков: Минсельхоз координирует ситуацию с массовым забоем скота в Новосибирске
Минсельхоз полностью координирует ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Регионы реагируют. Они находятся в постоянно на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия», – сказал он.
16 марта министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов заявил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги там зафиксировали в начале марта.
В начале марта в селе Козиха Ордынского муниципального района был введен карантин из-за обнаружения очага пастереллеза, сообщал портал ngs.ru. После этого местным жителям было временно запрещено вывозить с территории населенного пункта молоко и мясо. Кроме того, въезд в село мог осуществляться только при наличии разрешения, которое привязано к местной прописке.
12 марта специалисты управления ветеринарии Новосибирской области приступили к оформлению документов для выплаты компенсаций собственникам сельскохозяйственных животных, которые были изъяты в ходе противоэпизоотических мероприятий.
По данным властей, сумма возмещения рассчитывается исходя из стоимости животных на день, предшествующий введению карантина. Для получения компенсации владельцам изъятых животных необходимо обратиться в районное управление ветеринарии по месту нахождения хозяйства и дождаться решения о выделении средств из регионального бюджета. Работа по приему документов ведется в оперативном режиме, отметили в правительстве.