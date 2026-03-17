Главная / Общество /

Американский генерал потерял секретные документы в украинском поезде

Ведомости

Пентагон опубликовал отчет о расследовании дела генерала США Антонио Агуто, который, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, устроил попойку в Киеве, а потом потерял секретные документы по дороге домой.

В период с 20 по 24 мая 2024 г. министерство обороны США получило три анонимные жалобы. В них содержались обвинения в адрес действий Агуто. Генерал в ходе своей девятидневной поездки на Украину пьяный явился на встречу с госсекретарем США, которую организовал посол Соединенных Штатов на Украине. Затем он также в состоянии алкогольного опьянения пришел на встречу с двумя украинскими генералами. Двое свидетелей видели, как после ужина Агуто упал и ударился затылком о стену. Утром у него также был заметный след на лбу.

Возвращаясь в Германию, американский генерал оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше. Информацию о потере в отчете рекомендуется передать в Специальное управление безопасности Пентагона.

12 декабря 2023 г. The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников писала, что Пентагон отправит на Украину Агуто для разработки новой военной стратегии. В частности, генерал должен был вести диалог непосредственно с военным руководством Украины, чтобы проработать рекомендации, которые предлагают США.

