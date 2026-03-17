Американский генерал потерял секретные документы в украинском поезде

В период с 20 по 24 мая 2024 г. министерство обороны США получило три анонимные жалобы. В них содержались обвинения в адрес действий Агуто. Генерал в ходе своей девятидневной поездки на Украину пьяный явился на встречу с госсекретарем США, которую организовал посол Соединенных Штатов на Украине. Затем он также в состоянии алкогольного опьянения пришел на встречу с двумя украинскими генералами. Двое свидетелей видели, как после ужина Агуто упал и ударился затылком о стену. Утром у него также был заметный след на лбу.