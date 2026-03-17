Лерчек погасила задолженность перед налоговой службой
Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) перечислила 176 млн руб. на налоговый счет, погасив задолженность перед ФНС. Соответствующие документы предоставил ее представитель Максим Курносов на заседании Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует», – сказал он.
Судья Дина Кузнецова, ознакомившись с документом, подтвердила, что некое физическое лицо произвело внесение средств на расчетный счет Чекалиной. После завершения заседания Курносов отказался раскрыть личность того, кто именно осуществил перевод. В слушаниях объявлен перерыв до 31 марта, чтобы ФНС могла удостовериться в факте поступления средств.
Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. они перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, предоставив в банк документы с недостоверными сведениями.
17 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной. Причиной стало тяжелое состояние здоровья блогера, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты. Прокуратура поддержала просьбу адвокатов приостановить дело в связи с болезнью Чекалиной. В отношении ее бывшего мужа судебное разбирательство продолжится.