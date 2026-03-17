Мурашко рассказал о пятикратном опережении плана развития телемедицины в РФ
Услуги телемедицины в России опережают запланированные показатели до пяти раз, сообщил в интервью «Вестям» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Вся телемедицина на сегодняшний день увеличила объемы, особенно в период новой коронавирусной инфекции. И эти объемы сегодня превышают уже от запланированных до пяти раз. В маршрутизации пациентов, отборе пациента, своевременной консультации, чтобы не затягивать лечение на месте, – телемедицина, конечно, решает многие вопросы», – сказал он.
По словам министра, телемедицина при этом также включает в себя обучение персонала. Он отметил, что проводятся консультации, в ходе которых обсуждаются объемы обследований, их результаты.
«Ведомости» 12 марта писали, что четверть российских врачей (25%) считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Такие данные стали известны из исследования отношения врачей к цифровым технологиям в медицине, опубликованном в международном научном журнале Journal of Participatory Medicine. Еще 25% специалистов указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений.