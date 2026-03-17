Общество

В перешедшем под контроль РФ Димитрове проживают 1600 человек

Ведомости

Население Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) сейчас составляет около 1600 человек. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после посещения города вместе с главой региона Денисом Пушилиным.

Военный, сопровождавший Кириенко, рассказал, что в ходе боев местные жители поддерживали российских бойцов, помогая им водой и едой при перебоях с поставками.

Кириенко и Пушилин пообщались с жителями, от которых поступили просьбы об улучшении снабжения и помощи в оформлении социальных выплат. Также люди подняли вопрос замены украинских водительских прав и номеров на российские. Глава ДНР пообещал разобраться в ситуации.

Дмитров перешел под контроль РФ в конце декабря 2025 г. Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Центр», рассказали в Минобороны.

Новости СМИ2
