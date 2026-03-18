ГОСТ на спортивную одежду заработает в РФ с 30 ноября

Ведомости

Требования межгосударственного стандарта на спортивную одежду начнут действовать в России с 30 ноября 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Стандарт распространяется на мужскую и женскую одежду для спорта из всех видов материалов, но не касается индивидуальных заказов и экипировки спортивных команд. Документ классифицирует одежду по полу, сезонности и функциональному назначению. Одежда будет разделена на три слоя: первый (контактирующий с кожей), второй (жилеты, брюки, шорты и другие предметы, которые надеваются поверх базового слоя) и третий (защитный, включая верхнюю одежду). Также стандарт устанавливает требования к качеству изготовления, материалам и их соответствию виду спорта и климатическим условиям.

12 марта Росстандарт сообщил об утверждении ГОСТа на парикмахерские услуги для детей. Документ вступит в силу в декабре. Согласно ему, такие услуги оказываются детям до 14 лет. Услуги для детей до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя.

