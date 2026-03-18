Первые 13 новосибирских собственников получили компенсации за изъятый скот
Первые 13 собственников изъятого в рамках противоэпизоотических мероприятий скота в Новосибирской области получили выплаты. Всего в управление ветеринарии регина поступило 21 заявление о возмещении ущерба, говорится в сообщении ведомства.
Суммы компенсаций по представленным документам составили до 1 млн руб. на заявителя.
17 марта на внеочередном заседании правительства области под руководством губернатора Андрея Травникова было решено направить 110 млн руб. управлению ветеринарии Новосибирской области и 80 млн руб. – министерству труда и социального развития региона на компенсационные и социальные выплаты владельцам изъятых животных.
Согласно решению региональных властей, в дополнение к компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 000 руб. за взрослую корову весом 400 кг), будет оказана социальная помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за частичной утраты дохода в связи с изъятием скота. Помощь будет предоставляться ежемесячно на протяжении девяти месяцев в размере регионального среднедушевого прожиточного минимума. Получателями будут владелец изъятого скота и члены его семьи, проживающие по адресу изъятия животных, на момент этой ситуации. На семью из четырех человек сумма выплаты составит 668 160 руб.
На 17 марта от собственников изъятых животных было принято 19 заявлений на получение соцвыплат. Эти выплаты семьи получат уже к концу недели.
16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги там зафиксировали в начале марта, сообщал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Минсельхоз полностью координирует ситуацию с массовым забоем скота из-за распространения инфекций в Новосибирской области.