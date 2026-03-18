Первые 13 новосибирских собственников получили компенсации за изъятый скот

Согласно решению региональных властей, в дополнение к компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 000 руб. за взрослую корову весом 400 кг), будет оказана социальная помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за частичной утраты дохода в связи с изъятием скота. Помощь будет предоставляться ежемесячно на протяжении девяти месяцев в размере регионального среднедушевого прожиточного минимума. Получателями будут владелец изъятого скота и члены его семьи, проживающие по адресу изъятия животных, на момент этой ситуации. На семью из четырех человек сумма выплаты составит 668 160 руб.