Суд подтвердил приговор Арашукову по делу о взятке сотруднику ФСИН
Оренбургский областной суд в апелляционном порядке подтвердил виновность бывшего сенатора Рауфа Арашукова по делу о даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Суд рассмотрел жалобу защиты на приговор Ленинского районного суда Оренбурга, которым Арашуков был признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере).
Как установило следствие, отбывающий пожизненное наказание Арашуков предложил сотруднику УФСИН России по Оренбургской области 6 млн руб. взятки за создание привилегированных условий содержания. Сотрудник сообщил о попытке подкупа.
Этим приговором ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 120 млн руб. По совокупности приговоров окончательное наказание определено как пожизненное лишение свободы со штрафом.
В апелляционной инстанции доводы Арашукова признаны необоснованными с учетом позиции гособвинителя. Приговор вступил в законную силу.
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному лишению свободы. Было установлено, что они создали преступное сообщество, контролировавшее значительную часть газового бизнеса на Северном Кавказе. Речь также шла о похищении природного газа и средств предприятий газовой отрасли на сумму около 4,4 млрд руб. Ущерб был взыскан в пользу «Газпром межрегионгаза» и его региональных дочерних обществ. Кроме того, суд установил их причастность к организации убийств активиста Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова в 2010 г. Арашуков-младший также был признан виновным в избиении депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова, чтобы тот изменил показания.