Совфед одобрил запрет на выдворение иностранцев, служивших в российской армии
Совет Федерации одобрил запрет на выдворение иностранцев, служивших в составе Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в верхней палате парламента.
Законом устанавливается запрет применения административного выдворения к иностранцам, служившим по контракту в России. Если такие лица совершат административное правонарушение, за которое КоАП предусматривает выдворение, им может быть назначен штраф или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.
Инициатива была принята Госдумой, далее ее рассмотрит президент РФ.
До этого, 8 марта, президент России Владимир Путин запретил экстрадицию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Закон установил дополнительное основание для отказа в выдаче иностранного гражданина другому государству для уголовного преследования или исполнения приговора.