Совфед одобрил запрет на выдворение иностранцев, служивших в российской армии

Законом устанавливается запрет применения административного выдворения к иностранцам, служившим по контракту в России. Если такие лица совершат административное правонарушение, за которое КоАП предусматривает выдворение, им может быть назначен штраф или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.