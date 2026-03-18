19 марта на Земле начнется сильная магнитная буря
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли 19 марта, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ на своем сайте.
По данным ученых, сформирована расчетная модель недавней солнечной вспышки с выбросом корональной массы, которая показывает достаточно достоверные параметры события. Средняя скорость плазменного облака, направленного к Земле, оценивается примерно в 670 км/с.
С учетом времени возникновения вспышки прибытие вещества к планете ожидается 19 марта в промежутке с 4:00 до 6:00 утра по московскому времени.
Прогнозируемая сила геомагнитной бури в пике составит уровень G2–G3, что соответствует сильной буре. Вероятность более мощного уровня G4 оценивается всего в 1–3%, поскольку исходная вспышка класса M2.8 не была достаточно сильной.
Ожидается, что буря будет относительно кратковременной – около 10 часов. При этом специалисты отмечают, что фактическая скорость выброса может оказаться выше расчетной, из-за чего плазма может достичь Земли на несколько часов раньше прогнозируемого времени.
16 марта на Солнце была зафиксирована мощная вспышка уровня M2.8, сопровождавшаяся выбросом плазмы в сторону Земли.