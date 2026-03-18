Суд арестовал основателя фонда «Мы вместе» по делу о хищении денег у военных

Суд арестовал основателя фонда «Мы вместе» по делу о хищении денег у военныхЕго подозревают в организации ОПГ в аэропорту «Шереметьево»
Основателя фонда «Мы вместе» Юрия Королева арестовали по делу о хищении денежных средств у бойцов спецоперации, передает ТАСС.
Ему предъявлено обвинение по 14 эпизодам вымогательства, хищения, а также организации ОПГ. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация ОПГ), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
По версии следствия, ОПГ была организована после начала российской спецоперации в 2022 г., в нее входили не менее 40 человек. Она действовала в аэропорту «Шереметьево» и в большей степени была направлена на участников спецоперации.
Члены ОПГ выбирали военнослужащих и оказывали им услуги по завышенным ценам, а также вынуждали переводить значительные суммы денег, совершали грабежи и пр. В ОПГ входили и сотрудники правоохранительных органов.
Основанный Королевым фонд «Мы вместе» занимается поддержкой и реализацией социально значимых программ и проектов, утверждается на сайте. Поддержка эта предоставляется в том числе семьям бойцов спецоперации. Фонд организует отдых и психологическую реабилитацию семьям военных. Также фонд проводит программы патриотического воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях.