Главная / Общество /

Сотрудники МВД за год выдворили из России около 60 000 иностранцев

Ведомости

Полицейские с февраля 2025 г. приняли решение о выдворении около 60 000 иностранных граждан из России, говорится в материалах МВД РФ.

«В рамках реализации предоставленных в феврале 2025 г. органам внутренних дел полномочий самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы РФ нарушителей миграционного законодательства <...> данным мерам подвергнуто около 60 000 лиц», – отметили представители ведомства.

По данным МВД, число пресеченных правонарушений в сфере миграции в 2025 г. превысило 1 млн. Рост в сравнении с 2024 г. составил 8,5%. Чаще всего иностранцы привлекались к ответственности за нарушения правил въезда в РФ. За год полицейские взыскали более чем на 50% больше штрафов из-за нарушений правил миграции. Их сумма достигла 5,7 млрд руб.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос борьбы с нелегальной миграцией в РФ должен выйти на новый уровень. Он подчеркнул, что эту задачу позволит выполнить создание миграционной службы внутри МВД.

