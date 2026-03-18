Сотрудники МВД за год выдворили из России около 60 000 иностранцев

По данным МВД, число пресеченных правонарушений в сфере миграции в 2025 г. превысило 1 млн. Рост в сравнении с 2024 г. составил 8,5%. Чаще всего иностранцы привлекались к ответственности за нарушения правил въезда в РФ. За год полицейские взыскали более чем на 50% больше штрафов из-за нарушений правил миграции. Их сумма достигла 5,7 млрд руб.