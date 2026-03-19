Кравцов: не менее 17,6% школьников должны посещать продленку к 2030 году
К 2030 г. доля российских школьников, которые посещают группы продленного дня, должна достичь 17,6% минимум. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Подчеркну, что существенного результата удалось добиться благодаря активному развитию сети групп в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" <...>. Так, в прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1-4-х классов», – подчеркнул он.
По словам Кравцова, ключевыми задачами Минпросвещения РФ в будущем станут сохранение доступности продленки для детей, а также поддержание созданной в этой области инфраструктуры.
По данным министерства, на начало 2024/25 учебного года доля детей, посещающих ГПД, составляла 16,48% ребят.
4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что графики работы детсадов и групп продленного дня в школах должны учитывать режим занятости родителей. Тогда глава государства также отметил, что с 2019 г. на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках государственных программ и проектов из федерального бюджета уже было направлено около 940 млрд руб.