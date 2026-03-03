Путин призвал учитывать занятость родителей в графиках детсадов и продленок

Президент также сообщил, что с 2019 г. на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках государственных программ и проектов из федерального бюджета было направлено около 940 млрд руб. На эти средства, в частности, построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше 1 млн учебных мест. Кроме того, введено почти 1700 зданий детских садов, рассчитанных в общей сложности на 248 000 детей.