Путин призвал учитывать занятость родителей в графиках детсадов и продленок
Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах должны учитывать режим занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции.
«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей», – подчеркнул Путин.
Президент также сообщил, что с 2019 г. на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках государственных программ и проектов из федерального бюджета было направлено около 940 млрд руб. На эти средства, в частности, построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше 1 млн учебных мест. Кроме того, введено почти 1700 зданий детских садов, рассчитанных в общей сложности на 248 000 детей.
21 января сообщалось, что Путин попросил продлить часы работы детсадов и ясельных групп, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета. Президент отмечал, что об этой проблеме часто говорят граждане, а ее решение не требует огромных вложений со стороны государства.