Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин призвал учитывать занятость родителей в графиках детсадов и продленок

Ведомости

Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах должны учитывать режим занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции.

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей», – подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что с 2019 г. на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках государственных программ и проектов из федерального бюджета было направлено около 940 млрд руб. На эти средства, в частности, построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше 1 млн учебных мест. Кроме того, введено почти 1700 зданий детских садов, рассчитанных в общей сложности на 248 000 детей.

21 января сообщалось, что Путин попросил продлить часы работы детсадов и ясельных групп, чтобы способствовать более раннему выходу женщин из декрета. Президент отмечал, что об этой проблеме часто говорят граждане, а ее решение не требует огромных вложений со стороны государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь