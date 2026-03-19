Экс-зампреду правительства Бурятии предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову, задержанному в Москве, было предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Луковникова доставили в Улан-Удэ.
О задержании бывшего зампреда бурятского правительства 17 марта сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь о субподрядных работах, выполняемых фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди.
На посту зампреда правительства республики Луковников курировал крупные инфраструктурные проекты в регионе и подшефном Бурятии Старобешевском районе Донецкой народной республики (ДНР). В январе 2024 г. «РИА Новости» писали, что Луковников ушел в отставку по собственному желанию.