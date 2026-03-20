Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Ульяновска
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Ульяновска, сообщает представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. Информация об этом пришла в 00:36 мск.
Ограничения на полет и вылет самолетов были введены также в аэропортах Саратова и Волгограда в 23:36 мск 20 марта. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
20 марта Минобороны сообщало, что в период с 20:00 по 23:00 мск над регионами России были сбиты 66 украинских беспилотников.