В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на полеты воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
20 марта средства противовоздушной обороны России уничтожили 91 беспилотник над регионами страны за последние шесть часов. Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями и Московским регионом.
Четыре часа назад Росавиация сообщила об ограничениях в московском аэропорту «Внуково».