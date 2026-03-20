Минобороны сообщило об уничтожении 91 БПЛА за последние шесть часов
Средства противовоздушной обороны России уничтожили 91 беспилотник над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями и Московским регионом.
20 марта днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 21 украинского БПЛА. Вечером он рассказал о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. На месте работают экстренные службы.
В период с 11:00 по 14:00 мск средства ПВО сбили над территорией РФ 29 беспилотников. Дроны были ликвидированы над Брянской и Белгородской областями.