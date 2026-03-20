Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении 91 БПЛА за последние шесть часов

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 91 беспилотник над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями и Московским регионом.

20 марта днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 21 украинского БПЛА. Вечером он рассказал о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении Москвы. На месте работают экстренные службы.

В период с 11:00 по 14:00 мск средства ПВО сбили над территорией РФ 29 беспилотников. Дроны были ликвидированы над Брянской и Белгородской областями.

