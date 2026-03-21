Данкверт: локализацию пастереллеза под Новосибирском завершат в ближайшие дни
Вынужденные жесткие меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет «РИА Новости». По его словам, чем быстрее удастся завершить необходимые действия, тем скорее можно будет начинать развитие сельхозпроизводства в регионе.
Руководитель ведомства подчеркнул, что главная задача на данный момент – установить полный контроль над ситуацией. Он также отметил, что меры поддержки, принятые губернатором Андреем Травниковым, являются достаточными для купирования ситуации.
В Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пастереллеза и бешенства среди домашнего скота.
Пастереллез – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pasteurella multocida, поражающее как животных (крупный рогатый скот, свиней, птиц, кроликов), так и человека, и характеризующееся септицемией, воспалением кожи и подкожной клетчатки, а также поражением легких, суставов и внутренних органов. У животных болезнь часто протекает молниеносно с высокой летальностью, вызывая отеки, геморрагический диатез и пневмонию. У человека инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней, а симптомы варьируются от локального отека и гнойничков до тяжелой септической формы с риском инфекционно-токсического шока.
Заразиться пастереллезом можно несколькими путями, наиболее частым из которых является контактный при укусах, царапинах или попадании слюны инфицированного животного на поврежденную кожу. Помимо этого, бактерии могут проникать в организм аэрогенным путем при вдыхании пыли в местах содержания скота или птицы, а также алиментарно – через употребление недостаточно термически обработанного мяса, молока или загрязненной воды от больных животных.