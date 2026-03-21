Данкверт: локализацию пастереллеза под Новосибирском завершат в ближайшие дни

Пастереллез – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pasteurella multocida, поражающее как животных (крупный рогатый скот, свиней, птиц, кроликов), так и человека, и характеризующееся септицемией, воспалением кожи и подкожной клетчатки, а также поражением легких, суставов и внутренних органов. У животных болезнь часто протекает молниеносно с высокой летальностью, вызывая отеки, геморрагический диатез и пневмонию. У человека инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней, а симптомы варьируются от локального отека и гнойничков до тяжелой септической формы с риском инфекционно-токсического шока.