Новосибирским фермерам окажут поддержку в дезинфекции после изъятия скота
Минсельхоз Новосибирской области поможет жителям провести дезинфекцию хозяйственных помещений, где ранее был изъят скот, сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале. Также ведомство займется организацией сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто примет решение восстановить личное подсобное хозяйство.
Как подчеркнул глава региона, приступить к этим мероприятиям можно будет после снятия карантина, который будет отменен только после полной ликвидации очагов заражения и получения подтверждения об отсутствии инфекции на территории населенных пунктов.
Андрей Травников также отметил, что на протяжении 17 дней в области не регистрируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. По его словам, для окончательной нормализации обстановки необходимо неукоснительно соблюдать все предусмотренные карантинные меры.
Губернатор добавил, что в настоящее время такие мероприятия, включая изъятие инфицированного скота, продолжаются в двух селах Ордынского района – Новопичугово и Козиха. Он подчеркнул, что эти процедуры являются необходимыми для стабилизации эпизоотической ситуации.
В Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пастереллеза и бешенства среди домашнего скота.
Пастереллез – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pasteurella multocida, поражающее как животных (крупный рогатый скот, свиней, птиц, кроликов), так и человека и характеризующееся септицемией, воспалением кожи и подкожной клетчатки, а также поражением легких, суставов и внутренних органов. Заразиться пастереллезом можно несколькими путями, наиболее частым из которых является контактный при укусах, царапинах или попадании слюны инфицированного животного на поврежденную кожу. Помимо этого, бактерии могут проникать в организм при вдыхании пыли в местах содержания скота или птицы, а также через употребление недостаточно термически обработанного мяса, молока или загрязненной воды от больных животных.