Новосибирским фермерам окажут поддержку в дезинфекции после изъятия скота

Пастереллез – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pasteurella multocida, поражающее как животных (крупный рогатый скот, свиней, птиц, кроликов), так и человека и характеризующееся септицемией, воспалением кожи и подкожной клетчатки, а также поражением легких, суставов и внутренних органов. Заразиться пастереллезом можно несколькими путями, наиболее частым из которых является контактный при укусах, царапинах или попадании слюны инфицированного животного на поврежденную кожу. Помимо этого, бактерии могут проникать в организм при вдыхании пыли в местах содержания скота или птицы, а также через употребление недостаточно термически обработанного мяса, молока или загрязненной воды от больных животных.