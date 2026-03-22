Мирошник: в 2025 году из-за дронов пострадали или погибли около 3500 человек
В 2025 г. около 3500 человек пострадали или погибли из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время пленарного заседания 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
«Только в 2025 г. в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3500 человек, в том числе около 200 детей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мирошника, ВСУ стремятся максимизировать число жертв среди мирных граждан.
24 февраля посол рассказал, что около 1160 детей пострадали из-за ударов ВСУ с февраля 2022 г., 240 погибли. Тогда же он говорил, что за неделю Киев атаковал по меньшей мере пять российских учебных заведений. Среди них – школы в Брянске, запорожских Энергодаре и Васильевке, образовательные учреждения в Белгородской области и Луганской народной республике (ЛНР).