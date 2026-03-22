Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Мирошник: в 2025 году из-за дронов пострадали или погибли около 3500 человек

В 2025 г. около 3500 человек пострадали или погибли из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время пленарного заседания 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Только в 2025 г. в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3500 человек, в том числе около 200 детей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Мирошника, ВСУ стремятся максимизировать число жертв среди мирных граждан.

24 февраля посол рассказал, что около 1160 детей пострадали из-за ударов ВСУ с февраля 2022 г., 240 погибли. Тогда же он говорил, что за неделю Киев атаковал по меньшей мере пять российских учебных заведений. Среди них – школы в Брянске, запорожских Энергодаре и Васильевке, образовательные учреждения в Белгородской области и Луганской народной республике (ЛНР).

