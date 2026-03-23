Количество вакансий сократилось на 20% в I квартале 2026 года

По итогам 2025 г. Россия заняла первое место среди стран «большой двадцатки» по наименьшему уровню безработицы. В декабре 2025 г. показатель безработицы в России составил 2,2%, сократившись на 0,1 п. п. по сравнению с уровнем 2024 г. На втором месте оказалась Мексика с неизменным уровнем 2,4%, а на третьем – Япония, где безработица выросла на 0,2 п. п. до 2,6%.