Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Количество вакансий сократилось на 20% в I квартале 2026 года

По итогам I квартала количество вакансий сократилось на 20% год к году, пишут «Ведомости» по данным SuperJob. За два года показатель уменьшился на 12%.

Сильнее всего количество новых вакансий сократилось в ритейле – на 20%, в сферах IT и телекоммуникаций – на 18%, добычи сырья – на 17%, транспорта и логистики – на 15%. Выросло только число вакансий в службах доставки – на 2%.

При этом число резюме растет. За год их стало больше на 34%, а за два года – на 70%. Активнее всего новую работу ищут специалисты в сферах туризма и общепита (+37%), транспорта и логистики (+33%), ритейла (+32%).

Компании стали отказываться от найма новых кадров взамен уволившихся

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Спрос на персонал ритейл сохраняет, так как в сфере характерен высокий коэффициент текучести персонала. Также новых сотрудников ищут в области промышленности и строительства. В этих областях сокращений за год меньше, чем по рынку труда в целом.

По итогам 2025 г. Россия заняла первое место среди стран «большой двадцатки» по наименьшему уровню безработицы. В декабре 2025 г. показатель безработицы в России составил 2,2%, сократившись на 0,1 п. п. по сравнению с уровнем 2024 г. На втором месте оказалась Мексика с неизменным уровнем 2,4%, а на третьем – Япония, где безработица выросла на 0,2 п. п. до 2,6%.

