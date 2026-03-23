Привлечение работника из Индии обходится для бизнеса в среднем в 170 000 рублей
Привлечение работника из Индии обходится для бизнеса в среднем в 170 000 руб. В сумму входит оформление документов, оплата госпошлин, покупка билетов и подбор, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента правового обеспечения рекрутинговой компании «Трудоргнабор» Алексей Алехин.
Рабочий график у работников из Индии стандартный – с понедельника по пятницу, восемь часов в день, рассказал гендиректор швейного производства «ТТЗ про» Павел Тягунин. Средняя заработная плата у них варьируется от 45 000 до 65 000 руб. Большую часть заработанного они отправляют семьям.
На заводе железобетонных изделий (ЖБИ) индийским сотрудникам платят 65 000 руб. на руки, сообщил гендиректор Алексей Лисицын. Первые полгода, пока специалист не является резидентом РФ, НДФЛ для него составляет 30%. После этого налоговая компенсирует переплаты и работник платит налог, как и все резиденты.
11 февраля «Ведомости» по данным обновленной статистики пограничной службы ФСБ писали, что граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в прошлом году совершили в среднем в 1,5 раза больше поездок в Россию с целью «работа», чем в 2024 г. Самыми востребованными сферами для привлечения на работу граждан из этих стран являются складская логистика, строительство и текстильное производство.