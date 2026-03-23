Привлечение работника из Индии обходится для бизнеса в среднем в 170 000 рублей

11 февраля «Ведомости» по данным обновленной статистики пограничной службы ФСБ писали, что граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в прошлом году совершили в среднем в 1,5 раза больше поездок в Россию с целью «работа», чем в 2024 г. Самыми востребованными сферами для привлечения на работу граждан из этих стран являются складская логистика, строительство и текстильное производство.