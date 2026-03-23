Книги Ремарка и Стейнбека начнут маркировать в России
В России начнут маркировать романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 г. Это связано с законом против пропаганды наркотиков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза (РКС).
С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В опубликованный Российским книжным союзом (РКС) отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке, вошли не только книги современных авторов (Виктор Пелевина, Сергей Лукьяненко, Стивен Кинга, Чак Паланика, Харуки Мураками), но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г. В их число, в частности, попали переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», сделанные в 2014–2019 гг. Классические произведения, впервые изданные до 1 августа 1990 г., включая их переводы, под действие закона не попадают.
2 марта «Ведомости» писали со ссылкой на список сайта РКС, что в перечень изданий, содержащих упоминание наркотических средств, попали ряд произведений Пелевина, в том числе «Чапаев и Пустота», «Ананасная вода для прекрасной дамы», «Generation «П», а также сборник рассказов Мураками «Ничья на карусели».
Согласно закону, необходимо маркировать произведения литературы и искусства, которые содержат сведения о способах, методах производства, изготовления, переработки, хранения, сбыта, покупки и потребления наркотиков и психотропных веществ «в случае, если эта информация составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».