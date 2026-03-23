Книги Ремарка и Стейнбека начнут маркировать в России

С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В опубликованный Российским книжным союзом (РКС) отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке, вошли не только книги современных авторов (Виктор Пелевина, Сергей Лукьяненко, Стивен Кинга, Чак Паланика, Харуки Мураками), но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г. В их число, в частности, попали переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», сделанные в 2014–2019 гг. Классические произведения, впервые изданные до 1 августа 1990 г., включая их переводы, под действие закона не попадают.