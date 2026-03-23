Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

ВЦИОМ: 43% россиян узнают информацию о товарах на маркетплейсах

Ведомости

Лидирующую позицию среди источников информации о товарах для россиян заняла реклама на маркетплейсах. Ей пользуются 43% опрошенных, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

Еще 34% респондентов назвали в качестве источника рекламу в поисковых сервисах, 28% – в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, рекламой у блогеров пользуются 27% опрошенных, а 21% ищут информацию в рекламе на телевидении.

Основной рекламный поток аналитики при этом зафиксировали в социальных сетях и мессенджерах. Каждый день там видят соответствующие объявления 72% пользователей. В поисковиках и на телевидении эта доля составляет 69%. Отмечается, что 94% респондентов ежедневно видят рекламу хотя бы в одном из трех основных источников.

По данным аналитического центра, 72% россиян основываются на отзывах реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах при выборе товара. Более того, исследователи выявили, что рекламный контент сейчас должен быть для покупателя ненавязчивым, полезным и креативным.

19 марта сообщалось, что компании инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на «VK видео» в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2024 г. При этом самыми активными рекламодателями платформы стали маркетплейсы, а также компании, занимающиеся перевозками, безалкогольными напитками, банковскими продуктами и мобильной связью. Чаще всего бренды выбирают специально снятые интеграции длительностью в минуту. При этом фиксируется повышение спроса на короткие нативные интеграции, когда ведущие в ходе выпуска озвучивают бренд голосом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте