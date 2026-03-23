ВЦИОМ: 43% россиян узнают информацию о товарах на маркетплейсах

19 марта сообщалось, что компании инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на «VK видео» в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2024 г. При этом самыми активными рекламодателями платформы стали маркетплейсы, а также компании, занимающиеся перевозками, безалкогольными напитками, банковскими продуктами и мобильной связью. Чаще всего бренды выбирают специально снятые интеграции длительностью в минуту. При этом фиксируется повышение спроса на короткие нативные интеграции, когда ведущие в ходе выпуска озвучивают бренд голосом.