ВЦИОМ: 43% россиян узнают информацию о товарах на маркетплейсах
Лидирующую позицию среди источников информации о товарах для россиян заняла реклама на маркетплейсах. Ей пользуются 43% опрошенных, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.
Еще 34% респондентов назвали в качестве источника рекламу в поисковых сервисах, 28% – в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, рекламой у блогеров пользуются 27% опрошенных, а 21% ищут информацию в рекламе на телевидении.
Основной рекламный поток аналитики при этом зафиксировали в социальных сетях и мессенджерах. Каждый день там видят соответствующие объявления 72% пользователей. В поисковиках и на телевидении эта доля составляет 69%. Отмечается, что 94% респондентов ежедневно видят рекламу хотя бы в одном из трех основных источников.
По данным аналитического центра, 72% россиян основываются на отзывах реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах при выборе товара. Более того, исследователи выявили, что рекламный контент сейчас должен быть для покупателя ненавязчивым, полезным и креативным.
19 марта сообщалось, что компании инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на «VK видео» в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2024 г. При этом самыми активными рекламодателями платформы стали маркетплейсы, а также компании, занимающиеся перевозками, безалкогольными напитками, банковскими продуктами и мобильной связью. Чаще всего бренды выбирают специально снятые интеграции длительностью в минуту. При этом фиксируется повышение спроса на короткие нативные интеграции, когда ведущие в ходе выпуска озвучивают бренд голосом.