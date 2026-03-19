Инвестиции компаний в видеорекламу на «VK видео» увеличились в 1,7 раза за год

Mediascope сообщал, что в январе 2026 г. «VK видео» лидировал по охвату аудитории среди российских видеохостингов. Число ежедневных пользователей видеосервиса достигло 42,2 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в декабре 2025 г. (41,1 млн). YouTube зафиксировал 22 млн пользователей в январе, что на 0,1 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем (21,9 млн), а Rutube – 8,3 млн – на 0,2 млн меньше, чем в декабре (8,5 млн).