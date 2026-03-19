Инвестиции компаний в видеорекламу на «VK видео» увеличились в 1,7 раза за год
Бренды инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на «VK видео» в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2024 г., сообщила компания. Самыми активными рекламодателями платформы стали маркетплейсы, а также компании, занимающиеся перевозками, безалкогольными напитками, банковскими продуктами и мобильной связью.
Отмечается, что в 2025 г. повысился спрос на размещение рекламы со стороны фармацевтических брендов. Их бюджеты на продвижение увеличились в три раза. Чаще всего компании выбирают специально снятые интеграции длительностью в минуту. При этом фиксируется повышение спроса на короткие нативные интеграции, когда ведущие в ходе выпуска озвучивают бренд голосом.
Кроме того, растет количество компаний, которые для продвижения на «VK видео» выбирают создание специальных выпусков шоу или собственных проектов. По данным VK, эта стратегия позволяет брендам создать более длительный контакт с аудиторией и сформировать лояльность.
Лидерами по нативным интеграциям в 2025 г. стали шоу «Натальная карта», «Женский форум», «Кстати», «Звезды» и «Быстрые свидания».
Mediascope сообщал, что в январе 2026 г. «VK видео» лидировал по охвату аудитории среди российских видеохостингов. Число ежедневных пользователей видеосервиса достигло 42,2 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в декабре 2025 г. (41,1 млн). YouTube зафиксировал 22 млн пользователей в январе, что на 0,1 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем (21,9 млн), а Rutube – 8,3 млн – на 0,2 млн меньше, чем в декабре (8,5 млн).