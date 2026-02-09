Mediascope назвал «VK Видео» самым популярным видеохостингом в России в январе

По данным Mediascope, в январе 2026 г. «VK видео» лидировал по охвату аудитории среди российских видеохостингов. Число ежедневных пользователей видеосервиса достигло 42,2 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в декабре 2025 г. (41,1 млн). Об этом сообщает ТАСС.