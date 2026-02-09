Mediascope назвал «VK Видео» самым популярным видеохостингом в России в январе
YouTube зафиксировал 22 млн пользователей в январе, что на 0,1 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем (21,9 млн), а Rutube – 8,3 млн – на 0,2 млн меньше, чем в декабре (8,5 млн).
В общей сложности за январь 2026 г. «VK видео» привлек 82,8 млн пользователей, YouTube – 65,9 млн, а Rutube – 47,7 млн.
Эти данные были собраны платформой Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктопные и мобильные версии видеосервисов, не включая SmartTV, а также не учитывая фоновый и эмбедированный просмотр.
С сентября 2023 г. приложение «VK видео» установили на мобильные устройства и Smart TV 100 млн раз, сообщала компания 22 января. В декабре 2025 г. ежемесячная аудитория сервиса достигла отметки в 81,5 млн пользователей. В первую неделю января среднесуточная аудитория «VK видео» стала больше 42 млн человек.
11 декабря платформа подвела итоги года по самым просматриваемым роликам на «VK видео». Ими стали «Итоги года с Владимиром Путиным 2024 г.» (25 млн просмотров), интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону (также 25 млн) и парад Победы (18,9 млн).