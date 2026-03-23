ВЦИОМ: 31% россиян ожидают, что покупки в один клик станут привычными
Покупки в один клик из рекламы в соцсетях и на маркетплейсах станут привычными. Так считают 31% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Рекламой на маркетплейсах как источником информации о товарах пользуются 43% респондентов. 34% опрошенных обращаются к рекламе в поисковых сервисах, 28% – в соцсетях и мессенджерах.
Аналитики фиксируют основной рекламный поток в соцсетях и мессенджерах: ежедневно соответствующие объявления там видят 72% пользователей. В поисковиках и на телевидении показатель составляет 69%, а 94% респондентов ежедневно видят рекламу хотя бы в одном из трех основных источников.
72% граждан принимают решения о покупке на основе отзывов реальных покупателей в соцсетях и на маркетплейсах.