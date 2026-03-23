Главная / Общество /

Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет от рака, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком», – отметили представители компании.

Миллиардер родился в 1982 г. в Одессе, а после переехал вместе с семьей в США. Он приобрел OnlyFans в 2018 г. и контролировал бренд через свою компанию Fenix International. Как отмечает агентство, Радвинский был единственным акционером и в период с 2021 г. получил более $1,8 млрд дивидендов от платформы. В 2024 г. он передал владение компанией в траст.

В мае 2025 г. Reuters писал, что Fenix International вела переговоры о продаже OnlyFans группе инвесторов. Стоимость сделки тогда оценивали в $8 млрд. По словам собеседников, заинтересованную в покупке ресурса группу возглавляет инвестиционная компания Forest Road Company из Лос-Анджелеса.

