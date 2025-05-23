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Reuters: владелец OnlyFans захотел продать сервис за $8 млрд

Ведомости

Компания Fenix International, владеющая сервисом OnlyFans, ведет переговоры о его продаже группе инвесторов. Стоимость сделки может составить $8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников, заинтересованную в покупке ресурса группу возглавляет инвестиционная компания Forest Road Company из Лос-Анджелеса.  О группе инвесторов и текущей стоимости сделки ранее не сообщалось.

Fenix International ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями. Собеседники агентства отмечают, что переговоры ведутся как минимум с марта. По словам источников, договор о продаже может быть подписан в течение двух недель. При этом гарантии заключения сделки нет. Кроме того, обсуждается возможность первичного публичного размещения акций.

Единственный акционер компании – американец украинского происхождения Леонид Радвинский. В 2018 г. он приобрел OnlyFans и за последние три года выплатил себе дивиденды на сумму не менее $1 млрд.

OnlyFans – сервис подписки на контент. Платформа стала популярной благодаря контенту эротического содержания. Авторы контента могут зарабатывать деньги на подписчиках. Сама платформа забирает 20% от доходов авторов. Согласно отчету компании, в 2023 г. ее доход достиг $6,6 млрд, в то время как в 2020 г. показатель равнялся $375 млн. Такой стремительный рост привлек внимание инвесторов, указывает агентство.

В 2024 г. году Reuters опубликовало серию журналистских расследований об OnlyFans. Согласно жалобам в полицию США и судебным протоколам, с 2019 г. на сайте размещались материалы о сексуальном насилии над детьми и порнография без согласия. Сообщалось также о случаях, когда торговцы людьми использовали платформу для насилия и эксплуатации женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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