Reuters: владелец OnlyFans захотел продать сервис за $8 млрд

В 2024 г. году Reuters опубликовало серию журналистских расследований об OnlyFans. Согласно жалобам в полицию США и судебным протоколам, с 2019 г. на сайте размещались материалы о сексуальном насилии над детьми и порнография без согласия. Сообщалось также о случаях, когда торговцы людьми использовали платформу для насилия и эксплуатации женщин.