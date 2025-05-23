Reuters: владелец OnlyFans захотел продать сервис за $8 млрд
Компания Fenix International, владеющая сервисом OnlyFans, ведет переговоры о его продаже группе инвесторов. Стоимость сделки может составить $8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника.
По словам собеседников, заинтересованную в покупке ресурса группу возглавляет инвестиционная компания Forest Road Company из Лос-Анджелеса. О группе инвесторов и текущей стоимости сделки ранее не сообщалось.
Fenix International ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями. Собеседники агентства отмечают, что переговоры ведутся как минимум с марта. По словам источников, договор о продаже может быть подписан в течение двух недель. При этом гарантии заключения сделки нет. Кроме того, обсуждается возможность первичного публичного размещения акций.
Единственный акционер компании – американец украинского происхождения Леонид Радвинский. В 2018 г. он приобрел OnlyFans и за последние три года выплатил себе дивиденды на сумму не менее $1 млрд.
OnlyFans – сервис подписки на контент. Платформа стала популярной благодаря контенту эротического содержания. Авторы контента могут зарабатывать деньги на подписчиках. Сама платформа забирает 20% от доходов авторов. Согласно отчету компании, в 2023 г. ее доход достиг $6,6 млрд, в то время как в 2020 г. показатель равнялся $375 млн. Такой стремительный рост привлек внимание инвесторов, указывает агентство.
В 2024 г. году Reuters опубликовало серию журналистских расследований об OnlyFans. Согласно жалобам в полицию США и судебным протоколам, с 2019 г. на сайте размещались материалы о сексуальном насилии над детьми и порнография без согласия. Сообщалось также о случаях, когда торговцы людьми использовали платформу для насилия и эксплуатации женщин.