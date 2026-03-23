Онищенко: женщины сталкиваются с депрессией в четыре раза чаще мужчин
Женщины в возрасте 18-30 лет страдают депрессией в четыре раза чаще мужчин той же возрастной категории. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
«Больше всех, конечно, страдают депрессией женщины. Преимущественно это возраст 18-30 лет, они в четыре раза чаще, чем мужчины, подвергаются депрессиям. И понятно, ведь у женщины психика более мобильная, чем у мужчины», – сказал он.
По словам Онищенко, на состояние человека сильно влияет время года. Он отметил, что чем больше солнечных дней, тем меньше может быть депрессивных проявлений. При этом академик добавил, что антидепрессанты стоит принимать только по назначению врача.
21 марта Онищенко также предупредил, что в России ожирение может стать эпидемией наравне с диабетом. Он говорил, что «главными врагами людей» также остаются кардиологические и онкологические заболевания.